RoboForex, провідний світовий постачальник послуг на фінансових ринках, надав можливість Трейдерам, які використовують сервіс копіювання угод CopyFX всередині мультиринкової платформи R StocksTrader, встановлювати комісію для Інвесторів за копіювання своїх угод. Інвестор сплачуватиме комісію Трейдеру лише у разі прибуткових угод.
RoboForex додав у свою платформу R StocksTrader схему комісійних відрахувань за копіювання угод
Наприкінці 2022 року компанія RoboForex запустила сервіс для копіювання угод CopyFX для користувачів мобільної версії мультиринкової торгової платформи R StocksTrader. На момент запуску Трейдери мали змогу протестувати сервіс, отримати свій інвестиційний рейтинг та посісти місце у Топ-листі успішних Трейдерів. Зараз для трейдерів CopyFX з'явилася можливість встановлювати комісію для інвесторів, які підписалися на копіювання стратегії трейдерів.
Це нововведення дозволить Трейдерам отримувати прибуток від своїх угод, а також отримувати додатковий дохід у вигляді комісійних за копіювання угод від Інвесторів. При цьому Інвестор сплачує комісію Трейдеру лише у разі прибуткових угод. Більш детальну інформацію про схему нарахування комісій можна отримати в цій статті.
Докладніше про сервіс CopyFX всередині платформи R StocksTrader
CopyFX дозволяє Інвесторам підписуватись на торгові стратегії Трейдерів платформи та отримувати прибуток за рахунок копіювання успішних угод. Трейдери можуть отримувати комісію з Інвесторами за рахунок успішної реалізації своєї торгової стратегії.
Клієнтам R StocksTrader доступний широкий спектр функцій:
- Унікальна можливість копіювати угоди за найпопулярнішими інструментами, такими як акції, CFD, FX, товари, індекси, ETF.
- Моментальне копіювання та гарантоване виконання ордерів за однією ціною для Трейдера та Інвестора без ковзання.
- Можливість використовувати один й той же рахунок R StocksTrader для самостійної торгівлі та копіювання угод інших трейдерів.
- Немає обмежень на кількість рахунків Трейдера та Інвестора, які беруть участь у процесі.
Опис RoboForex
RoboForex — компанія, що надає брокерські послуги у багатьох країнах світу. Брокер надає доступ до власних торгових платформ для трейдерів, що працюють на фінансових ринках. RoboForex має брокерську ліцензію FSC 000138/437. Детальну інформацію про діяльність компанії можна знайти на її офіційному сайті за адресою roboforex.ua.
Коментарі