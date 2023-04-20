RoboForex додав у свою платформу R StocksTrader схему комісійних відрахувань за копіювання угод

RoboForex , провідний світовий постачальник послуг на фінансових ринках, надав можливість Трейдерам, які використовують сервіс копіювання угод CopyFX всередині мультиринкової платформи R StocksTrader, встановлювати комісію для Інвесторів за копіювання своїх угод. Інвестор сплачуватиме комісію Трейдеру лише у разі прибуткових угод.

Наприкінці 2022 року компанія RoboForex запустила сервіс для копіювання угод CopyFX для користувачів мобільної версії мультиринкової торгової платформи R StocksTrader. На момент запуску Трейдери мали змогу протестувати сервіс, отримати свій інвестиційний рейтинг та посісти місце у Топ-листі успішних Трейдерів. Зараз для трейдерів CopyFX з'явилася можливість встановлювати комісію для інвесторів, які підписалися на копіювання стратегії трейдерів.

Це нововведення дозволить Трейдерам отримувати прибуток від своїх угод, а також отримувати додатковий дохід у вигляді комісійних за копіювання угод від Інвесторів. При цьому Інвестор сплачує комісію Трейдеру лише у разі прибуткових угод. Більш детальну інформацію про схему нарахування комісій можна отримати в цій статті.

Докладніше про сервіс CopyFX всередині платформи R StocksTrader

CopyFX дозволяє Інвесторам підписуватись на торгові стратегії Трейдерів платформи та отримувати прибуток за рахунок копіювання успішних угод. Трейдери можуть отримувати комісію з Інвесторами за рахунок успішної реалізації своєї торгової стратегії.

Клієнтам R StocksTrader доступний широкий спектр функцій:

Унікальна можливість копіювати угоди за найпопулярнішими інструментами, такими як акції, CFD, FX, товари, індекси, ETF.

Моментальне копіювання та гарантоване виконання ордерів за однією ціною для Трейдера та Інвестора без ковзання.

Можливість використовувати один й той же рахунок R StocksTrader для самостійної торгівлі та копіювання угод інших трейдерів.

Немає обмежень на кількість рахунків Трейдера та Інвестора, які беруть участь у процесі.

Опис RoboForex

RoboForex — компанія, що надає брокерські послуги у багатьох країнах світу. Брокер надає доступ до власних торгових платформ для трейдерів, що працюють на фінансових ринках. RoboForex має брокерську ліцензію FSC 000138/437. Детальну інформацію про діяльність компанії можна знайти на її офіційному сайті за адресою roboforex.ua.