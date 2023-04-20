Минулої доби українські захисники ліквідували ще 670 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 184 420 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
670 російських окупантів, 2 танки та 10 БПЛА. Втрати ворога за 19 квітня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 184420 (+670) осіб ліквідовано,
- танків — 3667 (+2) од,
- бойових броньованих машин — 7120 (+10) од,
- артилерійських систем — 2825 (+6) од,
- РСЗВ — 539 (+1) од,
- засоби ППО — 285 (+0) од,
- літаків — 308 (+0) од,
- гелікоптерів — 293 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2386 (+10),
- крилаті ракети — 911 (+0),
- кораблі — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5707 (+15) од,
- спеціальна техніка / special equipment — 332 (+2).
Джерело: Мінфін
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