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20 квітня 2023, 9:40 Читать на русском

Ізмаїльський винзавод продали за ціною в 11 разів вищою за стартову

Фонд держмайна продав на аукціоні в системі Prozorro.Продажі Ізмаїльський винзавод в Одеській області. Про це повідомляє пресслужба ФДМ.

Фонд держмайна продав на аукціоні в системі Prozorro.
Фото: grad.ua

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Деталі аукціону

Під час аукціону вартість винзаводу зросла в 11 разів — з 17,9 млн грн стартової ціни до 200 млн грн. За право приватизації у торгах змагалися чотири учасники.

Переможцем аукціону стала зареєстрована у березні цього року в Одесі компанія «Фінівест Груп П», бенефіціаром якої вказано Романа Лобанова.

Винзавод у місті Ізмаїл заснований у 1949 році, має повний цикл виробництва ігристого вина та іншої виноробної продукції. ФДМУ виставив його на продаж у березні 2023 року.

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Активи винзаводу складаються з виносховища, цеху перероблення винограду, цехів розливу, цеху виготовлення шампанських вин, складу готової продукції, виставкового комплексу, адмінбудівлі тощо. Загальна площа приміщень 27 200 кв. м. Активи розміщено в Ізмаїлі, а також у смт Суворове, с. Плавні та с. Приморське (база відпочинку).

Переможець аукціону має 20 робочих днів для оплати вартості лота. Тільки після надходження коштів до бюджету буде підписано договір купівлі-продажу.

Якщо переможець відмовиться платити за лот, він втратить гарантійний внесок у розмірі 3,57 млн грн (20% від стартової ціни). Ці кошти передадуть до держбюджету.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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