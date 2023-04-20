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20 квітня 2023, 9:29 Читать на русском

Компанія Fintech Farm Дмитра Дубілета залучила понад $20 млн інвестицій

Британська Fintech Farm, мажоритарним власником якої є Дмитро Дубілет, закрила раунд інвестицій на понад $20 млн, повідомили два співрозмовники Forbes серед інвесторів проєкту та представник одного з венчурних фондів.

Британська Fintech Farm, мажоритарним власником якої є Дмитро Дубілет, закрила раунд інвестицій на понад $20 млн, повідомили два співрозмовники Forbes серед інвесторів проєкту та представник одного з венчурних фондів. ►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиІнвестиціїІнвестиції у понад $20 млн можуть означати, що оцінка Fintech Farm є «суттєво вищою за $100 млн», зазначає один з інвесторів проєкту, який попросив не вказувати його імені у цій новині.
Фото: epravda.com.ua

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Інвестиції

Інвестиції у понад $20 млн можуть означати, що оцінка Fintech Farm є «суттєво вищою за $100 млн», зазначає один з інвесторів проєкту, який попросив не вказувати його імені у цій новині.

За даними AIN, лід-інвестором раунду Fintech Farm став британський фонд Nordstar.

Нагадаємо

Співзасновниками Fintech Farm є екстопменеджер Приватбанку та співзасновник monobank Дмитро Дубілет, який до залучення останнього раунду інвестицій мав мажоритарну долю у компанії, а також колишній очільник напряму M&A у fintech-секторі у лондонському KPMG Микола Безкровний та екскерівник Центру електронного бізнесу ПриватБанку Олександр Вітязь.

Fintech Farm має в своєму портфелі три необанки: Leobank у Азербайджані, Liobank у Вʼєтнамі та Fibobank у Нігерії.

У січні 2022 року компанія залучила $7,4 млн інвестицій. Основним інвестором стала інтернет-компанія Genesis. Тоді партнери заявляли про плани поширити присутність на 10 ринків в Африці та Азії.

Читайте: Fintech Farm Дубілета залучила $7,4 мільйона для запуску необанків

Джерело: Мінфін
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