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20 квітня 2023, 11:10 Читать на русском

Jaguar інвестує $18,7 мільярда у виробництво електромобілів

Jaguar Land Rover інвестує 15 млрд фунтів стерлінгів ($18,7 млрд) протягом наступних п’яти років у розробку електромобілів, а також функції автономного водіння в рамках свого прагнення відмовитися від двигунів внутрішнього згоряння та наздогнати конкурентів. Про це пише Bloomberg.

Jaguar Land Rover інвестує 15 млрд фунтів стерлінгів ($18,7 млрд) протягом наступних п’яти років у розробку електромобілів, а також функції автономного водіння в рамках свого прагнення відмовитися від двигунів внутрішнього згоряння та наздогнати конкурентів.
Фото: unsplash.com

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Плани компанії

План передбачає перетворення британського заводу JLR в Гейлвуді на повністю електричний завод, а перша модель Range Rover середнього розміру з акумулятором має вийти на ринок у 2025 році.

Зазначається, що це оголошення є першим детальним планом від автовиробника через два роки після заяв про інвестиційні плани у електромобілі та переосмислення Jaguar як бренду, який випускає лише електричні авто.

Виробник автомобілів прагне отримати позитивний чистий грошовий потік до 2025 фінансового року та отримати «двозначний» прибуток до сплати відсотків і податків до 2026 року.

JLR має обмежений досвід виробництва електромобілів, її єдиний повністю електричний автомобіль — позашляховик I-Pace — будує Magna International Inc в Австрії.

JLR почне приймати замовлення на електричну версію свого повнорозмірного Range Rover наприкінці року.

Читайте: За рік попит на електромобілі зріс у півтора раза — Укравтопром

Jaguar, який страждає від падіння продажів, почне продавати першу з трьох нових електричних моделей з 2024 року, включно з чотиридверним Grand Tourer, який буде вироблятися у Великій Британії на заводі JLR в Соліхаллі. Автомобіль матиме запас ходу до 700 кілометрів (430 миль) за ціною від 100 тис. фунтів.

Компанія заявила, що переобладнає свою нинішню фабрику з виробництва двигунів у Вулвергемптоні, щоб виробляти електричні приводи та збирати акумуляторні батареї для майбутніх моделей. Виробник також збереже обладнання для штампування металу на своїй ділянці Castle Bromwich, хоча компанія заявила, що «продовжує вивчати варіанти» для решти підприємства.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Abramon
Abramon
20 квітня 2023, 12:22
#
«Jaguar, який страждає від падіння продажів» — машина на поціновувача й на вторинному ринку неліквід.
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