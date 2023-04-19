Курс валют на вечір 19 квітня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 3 копійки у купівлі та продажу.

Валюта Відкриття 19 квітня Закриття 19 квітня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 40,04/40,43 40,07/40,46 3/3

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,55−38,00 грн. Євро купують за 40,80 грн, а продають за 41,50 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,85−38,00, євро — 41,26−41,45 грн.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.