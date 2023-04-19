До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 3 копійки у купівлі та продажу.
Курс валют на вечір 19 квітня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 19 квітня
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Закриття 19 квітня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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40,04/40,43
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40,07/40,46
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3/3
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,55−38,00 грн. Євро купують за 40,80 грн, а продають за 41,50 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,85−38,00, євро — 41,26−41,45 грн.
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Джерело: Мінфін
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