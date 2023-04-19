«Долари — це борг». Рей Даліо назвав долар США активом, що слабшає

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

19 квітня 2023, 18:03 Читать на русском

«Долари — це борг». Рей Даліо назвав долар США активом, що слабшає

Засновник хедж-фонду Bridgewater Associates мільярдер Рей Даліо заявив, що домінуюче становище американської валюти у світовій торгівлі слабшає, оскільки США має високий зовнішній борг і дедалі менше країн використовують долар у міжнародних розрахунках. Також, на його думку, центральні банки світу нині менш схильні зберігати долари. Про це пише Business Insider.

Засновник хедж-фонду Bridgewater Associates мільярдер Рей Даліо заявив, що домінуюче становище американської валюти у світовій торгівлі слабшає, оскільки США має високий зовнішній борг і дедалі менше країн використовують долар у міжнародних розрахунках.
Фото: cnbc.com

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Долари — це борг

«Долари — це борг. Інакше кажучи, коли хтось тримає долари, він тримає борговий актив. Тому власники долара можуть сказати: „Я і так вже надто схильний до ризику боргу, номінованого в доларах США“. Тому бажання купувати буде менше», — сказав Даліо.

На думку Даліо, до цього моменту країни були готові брати на себе цей борг, оскільки долар надає можливості вести міжнародну торгівлю та широко використовується у глобальних угодах.

Як пише джерело, американський долар використовується у 88% усіх валютних угод. Однак із зростанням використання китайського юаня у світовій торгівлі необхідність у доларі в майбутньому може послабшати, вважає мільярдер.

Читайте: Рей Даліо перестав вважати готівку «сміттям»

«З цих причин бажання тримати боргові зобов'язання, номіновані у доларах США, поменшало, що означає, що американських доларів поменшало. Отже, картина попиту-пропозиції погіршується, особливо у зв'язку з тим, що нам, як і раніше, доводиться продавати їх за кордоном для фінансування дефіциту», — додав Даліо.

Нагадаємо

У лютому поточного року Рей Даліо визнав, що в умовах високих процентних ставок у США вважає кошти «привабливим» активом, на відміну від акцій та облігацій.

За його словами, економіка та ринок скорочуються за рахунок компаній-бульбашок, які потребували постійного грошового потоку. Зростання ставок призводить до того, що доступність грошей зменшується, це сприяє падінню акцій компаній, які мали складнощі з грошовим потоком.

Читайте: Мільярдер Рей Даліо: «Готівка — це сміття. Акції — ще більш ризиковане вкладення»

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+14
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
19 квітня 2023, 19:32
#
Будь-яка валюта то борг держави тим, хто має ту валюту в руках. У Даліо не в курсі, що і у Китаю такі самі борги, як і у США? А може й більші. Серед країн з найменшим зовнішнім боргом є козломатушка… але чи готовий Даліо перейти на рублене дерево? Даліо не тупий, адже це ж Даліо, тому він цілеспрямовано бреше і тисне на бакс, тому що зараз всі шортять зеленого. Але бакс цінний тим, що система побудована так, що навіть прихід популіста, як Трамп, не зміг повернути політику США ні на градус вбік. Стабільність, от що поки тримає бакс. Емісія під Корону вдарила сильно, а ці нипання країн, які ні на що не впливають. Якщо ти маєш бакси, їх у тебе приймуть всюди, навіть в Китаї і в Мордорі і в Північній Кореї. А от рублене дерево купують лиш тоді, коли потрібно нафти купити. Юані в резервах побільшали? Відніміть рашняві запаси і подивіться на мікроскопічний залишок. Сі своєю незмінністю руйнує ті основи, які зробили з Китаю велику державу. Рашняві тому приклад. Гроші люблять тишу… стабільність, а не старих диктаторів з ядерними кнопками.
+
+14
Abramon
Abramon
19 квітня 2023, 19:37
#
Долар — це така штука, яка керує світом все інше пил, який то піднімається, то падає в ціні)))
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають chmaks, titovatanya и 23 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами