«Долари — це борг». Рей Даліо назвав долар США активом, що слабшає

Долари — це борг

«Долари — це борг. Інакше кажучи, коли хтось тримає долари, він тримає борговий актив. Тому власники долара можуть сказати: „Я і так вже надто схильний до ризику боргу, номінованого в доларах США“. Тому бажання купувати буде менше», — сказав Даліо.

На думку Даліо, до цього моменту країни були готові брати на себе цей борг, оскільки долар надає можливості вести міжнародну торгівлю та широко використовується у глобальних угодах. Як пише джерело, американський долар використовується у 88% усіх валютних угод. Однак із зростанням використання китайського юаня у світовій торгівлі необхідність у доларі в майбутньому може послабшати, вважає мільярдер. Читайте: Рей Даліо перестав вважати готівку «сміттям»