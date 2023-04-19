З початку року та станом на 19 квітня відшкодовано вже 45,5 млрд грн, що є найбільшою сумою за три останні роки. Про це голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.
Ситуація з відшкодуванням ПДВ стабілізувалася — Гетманцев
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За його словами, наразі жодного прострочення в частині перевірки заявок на відшкодування ПДВ з боку податкової немає. На виконанні в Казначействі знаходиться 3,9 млрд грн.
«Це той ПДВ, відшкодування якого затримується в межах дії п. 55 підрозділу 2 розділу
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, обсяг відшкодування податку на додану вартість у 2022 році становив 84,6 млрд грн, що означає скорочення відшкодування на 47%, або на 75,1 млрд грн.
Джерело: Мінфін
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