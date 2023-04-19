Трамп випустив другий тираж своєї NFT-колекції

Колишній президент США Дональд Трамп випустив другу колекцію невзаємозамінних токенів (NFT) — Trump Digital Trading Cards. Про це повідомляє Forklog.

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«Я радий повідомити вам, що завдяки великому успіху моїх раніше запущених цифрових карток ми робимо це знову», — написав Трамп у своїй соціальній мережі Truth.

Нова серія NFT

Нова серія включає 47 000 NFT із зображеннями політика у різних образах. При цьому 1000 із них утримують розробники. Токени створені на блокчейні Polygon.

Вартість

Ціна колекційних карток Трампа складає $99. При цьому він повідомив, що нові NFT були розпродані всього за 10 хвилин.

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Перша колекція

Першу NFT-колекцію Трамп випустив у грудні 2022 року. Ця подія викликала невдоволення не лише у криптоспільщині, а й у колах прихильників політика.

Попри критику, обсяг торгів колекційними картками злетів на 440% напередодні пред'явлення Трампу звинувачень у суді. NFT-колекція принесла $4,5 млн і понад $100 000 як роялті від вторинних продажів. Найдорожчий лот продано за ціною 23,99 ETH ($42 990 на момент угоди).