НБУ назвав найбільш популярні банкноти та монети

Станом на 1 квітня 2023 року сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, становила 676,1 млрд грн. Про це йдеться у даних НБУ в телеграм-каналі.

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Скільки банкнот в обігу

Згідно із даними, в обігу понад 2,7 млрд банкнот на загальну суму 670,2 млрд грн, а також майже 14,2 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 5,7 млрд грн.

Це на 40 млрд грн або на 5,6% менше, ніж на 1 січня 2023 року (716,1 млрд грн).

Причина зменшення

Як зазначили в НБУ, традиційно перший квартал року характеризується вилученням готівки з обігу.

«Цьогоріч з обігу вилучалася готівка, що була випущена минулого року на хвилі ажіотажного попиту, спровокованого війною та загрозою потенційних блекаутів через ракетні обстріли РФ», — йдеться у повідомленні.

Скільки припадає монет та банкнот на одного жителя

На одного жителя України припадало: 66 банкнот і 170 платіжних розмінних та обігових монет (на 1 січня 2023 року — 71 та 169 шт. відповідно).

Яких банкнот в обігу більше

Найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень (27% від загальної кількості банкнот в обігу), а серед монет — номіналом 10 копійок (28,4% від загальної кількості монет в обігу).

Найменше в готівковому обігу банкнот номіналом 10 гривень (3,7% від загальної кількості банкнот в обігу), а серед монет — номіналом 10 гривень (близько 1% від загальної кількості монет в обігу).