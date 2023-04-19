Минулої доби українські захисники ліквідували ще 620 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 183 750 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
620 російських окупантів, 4 танки та 23 БПЛА. Втрати ворога за 18 квітня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 183750 (+620) осіб ліквідовано,
- танків — 3665 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 7110 (+12) од,
- артилерійських систем - 2819 (+9) од,
- РСЗВ — 538 (+0) од,
- засоби ППО — 285 (+0) од,
- літаків — 308 (+0) од,
- гелікоптерів — 293 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2376 (+23),
- крилаті ракети — 911 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5692 (+16) од,
- спеціальна техніка — 330 (+0).
Джерело: Мінфін
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