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19 квітня 2023, 9:21 Читать на русском

Експерти BlackRock відмовилися від стратегії 60/40

Стратеги BlackRock Investment Institute вирішили відмовитися від портфеля 60/40 на користь державних та приватних інвестицій та тактичного вкладення в облігації з прив'язкою до інфляції. Таке рішення, на їхню думку, дозволить пережити період підвищення процентних ставок економіки, пише Bloomberg.

Стратеги BlackRock Investment Institute вирішили відмовитися від портфеля 60/40 на користь державних та приватних інвестицій та тактичного вкладення в облігації з прив'язкою до інфляції.
Фото: fireplan.app

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Що кажуть експерти

«Старі аксіоми не відображають нові умови, в яких ми знаходимося, — умови, в яких великі центральні банки підвищують процентні ставки, загрожуючи запустити рецесію, щоб спробувати знизити інфляцію», — заявили стратеги холдингу щодо стратегії 60/40.

За даними агентства, портфельний індекс Bloomberg US 60/40 зріс у поточному році на 6,3% після падіння майже на 17% у 2022-му, що стало найсильнішим річним падінням більш ніж за десятиліття. Однак стратеги BlackRock попереджають, що це не свідчить про повернення класичного портфеля до сталого зростання, яке спостерігалося з початку 1980-х років.

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Стратеги рекомендували звернути увагу на конкретні сектори економіки, такі як енергетика чи охорона здоров'я. На думку експертів, варто обирати компанії з надійними грошовими потоками та стійкими ланцюжками постачання, які можуть пережити рецесію.

У BlackRock вважають, що необхідно переосмислити підхід до купівлі активів з фіксованою прибутковістю, враховуючи, що прибутковість облігацій все більше залежить від прибутковості акцій, і тому вони більше не забезпечують стійкість портфеля. На думку стратегів, варто розглянути тактичні вкладення в облігації, дохідність яких прив'язана до інфляції, та короткострокові облігації завдяки їх привабливій дохідності.

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«Ми бачимо, що процентні ставки залишаються на високих рівнях, оскільки ФРС США прагне приборкати вперту інфляцію — і ми не чекаємо, що ФРС прийде на допомогу, знизивши ставки або повернувшись до історично низьких процентних ставок», — зазначили експерти.

Що таке класичний портфель 60/40

Класичний портфель 60/40 (60% акцій та 40% облігацій) часто використовують як еталонний портфель (бенчмарк). Мається на увазі, що при зростанні котирувань акцій збільшується і дохідність портфеля, а при падінні облігації допомагають компенсувати втрати і забезпечують фіксований дохід.

Джерело: Мінфін
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