Банк Кредит Дніпро демонструє прибуток 217,3 млн грн за підсумками першого кварталу 2023 року, про це повідомили у пресслужбі Банку Кредит Дніпро.
Банк Кредит Дніпро оголосив про прибуток за підсумками першого кварталу 2023 року
У пресслужбі банку уточнили, що порівняно
«Ми спостерігаємо стабільне зростання попиту на банківські послуги з боку населення та поступову активізацію діяльності бізнесу, — сказав Сергій Панов, голова правління Банку Кредит Дніпро. — Відновлення кредитування — основне завдання для банківського сектору. Задача Банку Кредит Дніпро на 2023 — ріст і диверсифікація як всередині кожного бізнесу, так і в цілому в рамках банку», — додав він.
«Станом
За повідомленням його пресслужби, регулятивний капітал банку з початку року збільшився на 205,9 млн грн до 1 682,4 млн грн на 01.04.23, норматив достатності (адекватності) капіталу (Н2) зріс на 4.5 п.п. до 28,1% (при нормативному значенні не нижче 10%), що підтверджує високий рівень надійності та платоспроможності фінансової установи.
Нагадаємо, у квітні 2023 р. АТ «Банк Кредит Дніпро» отримав від рейтингового агентства «Стандарт-Рейтинг» довгостроковий кредитний рейтинг на найвищому рівні uaААА за національною шкалою. Позичальники з рейтингом на рівні uaААА характеризуються як установи з найвищим ступенем кредитоспроможності порівняно з іншими українськими позичальниками.
Банк Кредит Дніпро — український комерційний універсальний банк. Його бенефіціар — Олександр Ярославський, відомий український бізнесмен, власник групи DCH (www.dch.com.ua), яка об'єднує активи у різних секторах економіки, серед яких фінанси, промисловість, транспорт, будівництво та девелопмент тощо. Банк входить до ТОП-20 фінансових установ України за розміром валових активів, відповідно до класифікації Національного банку України відноситься до групи банків з приватним капіталом.
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