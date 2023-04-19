Банк Кредит Дніпро оголосив про прибуток за підсумками першого кварталу 2023 року

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

19 квітня 2023, 9:00 Читать на русском

Банк Кредит Дніпро оголосив про прибуток за підсумками першого кварталу 2023 року

Банк Кредит Дніпро демонструє прибуток 217,3 млн грн за підсумками першого кварталу 2023 року, про це повідомили у пресслужбі Банку Кредит Дніпро.

У пресслужбі банку уточнили, що порівняно з 01.04.2022 року чистий процентний дохід на 01.04.2023 року збільшився на 1,4% і склав 239,3 млн грн, а чистий комісійний дохід знизився на 11,1% та склав 32,0 млн грн.

«Ми спостерігаємо стабільне зростання попиту на банківські послуги з боку населення та поступову активізацію діяльності бізнесу, — сказав Сергій Панов, голова правління Банку Кредит Дніпро. — Відновлення кредитування — основне завдання для банківського сектору. Задача Банку Кредит Дніпро на 2023 — ріст і диверсифікація як всередині кожного бізнесу, так і в цілому в рамках банку», — додав він.

«Станом на 01.04.2023 року активи Банку склали 19 654,3 млн грн, що на 1,4% або на 276,9 млн грн більше, ніж на початок 2023 року. Кредитний портфель Банку — 4 054,7 млн грн, що на 4,9% або на 187,7 млн грн більше, ніж на початок року. Портфель коштів клієнтів станом на 01.04.2023 досяг 17 145,9 млн грн, що на 5,1% або на 834,9 млн грн більше, ніж на початок року», — розкрили у Банку Кредит Дніпро додаткові показники щодо своєї діяльності.

За повідомленням його пресслужби, регулятивний капітал банку з початку року збільшився на 205,9 млн грн до 1 682,4 млн грн на 01.04.23, норматив достатності (адекватності) капіталу (Н2) зріс на 4.5 п.п. до 28,1% (при нормативному значенні не нижче 10%), що підтверджує високий рівень надійності та платоспроможності фінансової установи.

Нагадаємо, у квітні 2023 р. АТ «Банк Кредит Дніпро» отримав від рейтингового агентства «Стандарт-Рейтинг» довгостроковий кредитний рейтинг на найвищому рівні uaААА за національною шкалою. Позичальники з рейтингом на рівні uaААА характеризуються як установи з найвищим ступенем кредитоспроможності порівняно з іншими українськими позичальниками.

Банк Кредит Дніпро — український комерційний універсальний банк. Його бенефіціар — Олександр Ярославський, відомий український бізнесмен, власник групи DCH (www.dch.com.ua), яка об'єднує активи у різних секторах економіки, серед яких фінанси, промисловість, транспорт, будівництво та девелопмент тощо. Банк входить до ТОП-20 фінансових установ України за розміром валових активів, відповідно до класифікації Національного банку України відноситься до групи банків з приватним капіталом.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами