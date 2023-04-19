Банк Кредит Дніпро оголосив про прибуток за підсумками першого кварталу 2023 року

Банк Кредит Дніпро демонструє прибуток 217,3 млн грн за підсумками першого кварталу 2023 року, про це повідомили у пресслужбі Банку Кредит Дніпро .

У пресслужбі банку уточнили, що порівняно з 01.04.2022 року чистий процентний дохід на 01.04.2023 року збільшився на 1,4% і склав 239,3 млн грн, а чистий комісійний дохід знизився на 11,1% та склав 32,0 млн грн.

«Ми спостерігаємо стабільне зростання попиту на банківські послуги з боку населення та поступову активізацію діяльності бізнесу, — сказав Сергій Панов, голова правління Банку Кредит Дніпро. — Відновлення кредитування — основне завдання для банківського сектору. Задача Банку Кредит Дніпро на 2023 — ріст і диверсифікація як всередині кожного бізнесу, так і в цілому в рамках банку», — додав він.

«Станом на 01.04.2023 року активи Банку склали 19 654,3 млн грн, що на 1,4% або на 276,9 млн грн більше, ніж на початок 2023 року. Кредитний портфель Банку — 4 054,7 млн грн, що на 4,9% або на 187,7 млн грн більше, ніж на початок року. Портфель коштів клієнтів станом на 01.04.2023 досяг 17 145,9 млн грн, що на 5,1% або на 834,9 млн грн більше, ніж на початок року», — розкрили у Банку Кредит Дніпро додаткові показники щодо своєї діяльності.

За повідомленням його пресслужби, регулятивний капітал банку з початку року збільшився на 205,9 млн грн до 1 682,4 млн грн на 01.04.23, норматив достатності (адекватності) капіталу (Н2) зріс на 4.5 п.п. до 28,1% (при нормативному значенні не нижче 10%), що підтверджує високий рівень надійності та платоспроможності фінансової установи.

Нагадаємо, у квітні 2023 р. АТ «Банк Кредит Дніпро» отримав від рейтингового агентства «Стандарт-Рейтинг» довгостроковий кредитний рейтинг на найвищому рівні uaААА за національною шкалою. Позичальники з рейтингом на рівні uaААА характеризуються як установи з найвищим ступенем кредитоспроможності порівняно з іншими українськими позичальниками.

Банк Кредит Дніпро — український комерційний універсальний банк. Його бенефіціар — Олександр Ярославський, відомий український бізнесмен, власник групи DCH (www.dch.com.ua), яка об'єднує активи у різних секторах економіки, серед яких фінанси, промисловість, транспорт, будівництво та девелопмент тощо. Банк входить до ТОП-20 фінансових установ України за розміром валових активів, відповідно до класифікації Національного банку України відноситься до групи банків з приватним капіталом.