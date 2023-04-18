Курс валют на вечір 18 квітня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 1 копійку у купівлі та продажу.

Валюта Відкриття 18 квітня Закриття 18 квітня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 40,05/40,44 40,04/40,43 1/1

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,50−38,00 грн. Євро купують за 40,80 грн, а продають за 41,50 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,80−37,95, євро — 41,25−41,40 грн.

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