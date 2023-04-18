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18 квітня 2023, 17:04 Читать на русском

ЄБРР виділив 42 мільйони євро польській Cersanit на розвиток виробництва в Україні та Польщі

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надав довгостроковий кредит у розмірі 42 млн євро для підтримки діяльності польського виробника керамічної плитки та сантехніки Cersanit в Україні та Польщі. Про це повідомляє пресслужба ЄБРР.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

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«Довгострокове фінансування, підписане під час візиту до Польщі президента ЄБРР Оділь Рено-Бассо, допоможе компанії завершити численні інвестиції як в Україні, так і в Польщі, а також управляти своїми потребами в оборотному капіталі.

Зокрема, фінансування ЄБРР дозволить групі Cersanit збільшити виробництво плитки та сантехніки в Україні, завершити проєкт з виробництва великоформатної керамічної плитки на тому ж заводі в Україні, реконструювати завод з виробництва акрилових виробів у Польщі, а також завершити підвищення енергоефективності та інші інвестиції в модернізацію в Польщі", — йдеться у повідомленні.

Вплив війни

В ЄБРР додали, що війна Росії проти України вплинула на групу Cersanit. Зазначається, що російська агресія змусила українську дочірню компанію Cersanit, ТОВ «Церсаніт Інвест», в якій працює близько 1 200 співробітників, тимчасово зупинити виробництво.

Війна також підштовхнула компанію до прийняття стратегічного рішення про продаж своїх активів у Росії, на які припадала майже п'ята частина загального обсягу продажів групи.

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Після закриття своєї діяльності в Росії Cersanit планує розширити та зміцнити свою присутність на ринках Європейського Союзу.

Зазначається, що на сьогодні ЄБРР надав Cersanit Group фінансування в розмірі 122,2 млн євро.

Активи групи

Серед активів групи — чотири заводи у Польщі та по одному — в Німеччині, Румунії та Україні. Український завод компанії було запущено у 2009 році у Житомирській області. Потужність підприємства складає 12 млн кв. м керамічної плитки та до 2 млн одиниць сантехніки на рік.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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