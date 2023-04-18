ЄС виділить фермерам 100 мільйонів підтримки через агропродукцію з України

Вартість другого пакета підтримки Європейської комісії для фермерів з п'яти країн, які постраждали від напливу імпорту української сільськогосподарської продукції, складе 100 млн євро . Про це повідомляє «Європейська правда».

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Що відомо

Вже найближчими днями Єврокомісія ухвалить рішення про виділення другого пакета підтримки для фермерів п'яти держав ЄС. При цьому Польща, за очікуваннями, з пакета вартістю 100 млн євро отримає майже третину: близько 30 млн євро.

Комісія іде на цей крок після рішення Польщі, Угорщини та Словаччини заборонити імпорт сільськогосподарських товарів з України. Над аналогічним рішенням розмірковує Болгарія.

Паралельно Єврокомісія проводить переговори з Польщею та Угорщиною щодо запровадженої заборони на імпорт зерна з України. А у вівторок 25 квітня це буде однією з тем зустрічі міністрів сільського господарства ЄС у Люксембурзі.

Гроші на фінансову підтримку фермерів надійдуть з бюджету ЄС, з антикризового резерву. П'ять країн матимуть можливість подвоїти цю суму шляхом дотацій з національних бюджетів.

Очікують, що Єврокомісія запропонує заходи для забезпечення того, щоб транзит зерна з України в рамках коридорів солідарності досягав місця призначення, тобто Африки, а не затримувався в сусідніх з Україною країнах.

«Спекулятивна патологія має бути ліквідована. Потрібні системні рішення», — сказав дипломат ЄС.

Він додав, що однією з пропозицій у надзвичайній ситуації могло б бути, наприклад, встановлення часового обмеження для транзиту українського зерна, призначеного для Африки, на виїзд з ЄС.

Нагадаємо

Перший пакет заходів у розмірі 56 мільйонів євро допомоги Польщі, Болгарії та Румунії держави-члени ЄС погодили наприкінці березня.