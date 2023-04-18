ЄС виділить фермерам 100 мільйонів підтримки через агропродукцію з України

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

18 квітня 2023, 16:46 Читать на русском

ЄС виділить фермерам 100 мільйонів підтримки через агропродукцію з України

Вартість другого пакета підтримки Європейської комісії для фермерів з п'яти країн, які постраждали від напливу імпорту української сільськогосподарської продукції, складе 100 млн євро. Про це повідомляє «Європейська правда».

Вартість другого пакета підтримки Європейської комісії для фермерів з п'яти країн, які постраждали від напливу імпорту української сільськогосподарської продукції, складе 100 млн євро.

►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Вже найближчими днями Єврокомісія ухвалить рішення про виділення другого пакета підтримки для фермерів п'яти держав ЄС. При цьому Польща, за очікуваннями, з пакета вартістю 100 млн євро отримає майже третину: близько 30 млн євро.

Комісія іде на цей крок після рішення Польщі, Угорщини та Словаччини заборонити імпорт сільськогосподарських товарів з України. Над аналогічним рішенням розмірковує Болгарія.

Паралельно Єврокомісія проводить переговори з Польщею та Угорщиною щодо запровадженої заборони на імпорт зерна з України. А у вівторок 25 квітня це буде однією з тем зустрічі міністрів сільського господарства ЄС у Люксембурзі.

Гроші на фінансову підтримку фермерів надійдуть з бюджету ЄС, з антикризового резерву. П'ять країн матимуть можливість подвоїти цю суму шляхом дотацій з національних бюджетів.

Очікують, що Єврокомісія запропонує заходи для забезпечення того, щоб транзит зерна з України в рамках коридорів солідарності досягав місця призначення, тобто Африки, а не затримувався в сусідніх з Україною країнах.

«Спекулятивна патологія має бути ліквідована. Потрібні системні рішення», — сказав дипломат ЄС.

Він додав, що однією з пропозицій у надзвичайній ситуації могло б бути, наприклад, встановлення часового обмеження для транзиту українського зерна, призначеного для Африки, на виїзд з ЄС.

Нагадаємо

Перший пакет заходів у розмірі 56 мільйонів євро допомоги Польщі, Болгарії та Румунії держави-члени ЄС погодили наприкінці березня.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами