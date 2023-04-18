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18 квітня 2023, 16:20 Читать на русском

Укрзалізниця оновила правила повернення коштів за квитки

Укрзалізниця оновила правила повернення коштів за квитки. Тепер пасажиру повертатимуть повну вартість за купе і половину вартості плацкарта. Про це йдеться у повідомленні Мінреінтеграції.

Укрзалізниця оновила правила повернення коштів за квитки.
Фото: epravda.com.ua

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Правила повернення квитків

«Правда, за умови, якщо він поверне квиток у касі або онлайн не пізніше ніж за 6 годин до відправлення поїзда. Ще донедавна це було можливо лише за 9 годин», — йдеться в повідомленні.

Також повертатимуть повну вартість квитка, навіть якщо ви запізнилися на поїзд (окрім квитка на плацкарти).

«Раніше компанія компенсувала лише 10% від ціни. Скористатися такою можливістю можна протягом першої години й тільки у касі», — додали у відомстві.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Виктор Григоренко
Виктор Григоренко
18 квітня 2023, 17:20
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Ну там не так, возвращали где-то 30%, но дьявол всегда в деталях.Если почитать билет то там , как и в любой вороватой компании все запутано и что имеют ввиду єти негодяи не до конца ясно. Но жалоб на єтих воров милион
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