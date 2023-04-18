Інвестор VEON пропонує вивести Київстар на біржу

Інвестиційна компанія Shah Capital Management, яка володіє 4,95% акцій телекомунікаційного холдингу Veon, пропонує низку кроків, які допоможуть збільшити ціну акцій компанії вп'ятеро. Про це пише AIN.UA з посиланням на листа керівника Shah Capital Management.

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У керівництві Shah Capital Management здивовані, що акції VEON перебувають на такому низькому рівні близько $19 за штуку. Пропоновані фондом кроки мають підняти вартість акцій компанії до $100 за одиницю.

Серед запропонованих фондом рішень — зворотний викуп акцій на $200 млн та виведення на IPO українського мобільного оператора Київстар або продаж частини компанії гравцеві.