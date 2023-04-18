Інвестиційна компанія Shah Capital Management, яка володіє 4,95% акцій телекомунікаційного холдингу Veon, пропонує низку кроків, які допоможуть збільшити ціну акцій компанії вп'ятеро. Про це пише AIN.UA з посиланням на листа керівника Shah Capital Management.
Інвестор VEON пропонує вивести Київстар на біржу
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У керівництві Shah Capital Management здивовані, що акції VEON перебувають на такому низькому рівні близько $19 за штуку. Пропоновані фондом кроки мають підняти вартість акцій компанії до $100 за одиницю.
Серед запропонованих фондом рішень — зворотний викуп акцій на $200 млн та виведення на IPO українського мобільного оператора Київстар або продаж частини компанії гравцеві.
Для первинного розміщення Київстару пропонується розглянути варіанти Варшавської фондової біржі або NASDAQ.
Як пише AIN.UA, усі ці дії Shah Capital Management пропонує провести після продажу Вимплекому — головного російського активу VEON.
Очікується, що операцію буде закрито до 1 червня 2023 року, її вартість оцінюється в $2,2 млрд.
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