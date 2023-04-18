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18 квітня 2023, 14:36 Читать на русском

До бюджету надійшло понад 165 мільярдів з моменту запровадження військового збору

З серпня 2014 року по 2022 рік до Державного бюджету України перерахували 165,6 млрд грн військового збору. Про це йдеться у звіті Рахункової палати.

З серпня 2014 року по 2022 рік до Державного бюджету України перерахували 165,6 млрд грн військового збору.
Фото: finbalance.com.ua

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Військовий збір в Україні запровадили тимчасово у серпні 2014 року для зміцнення обороноздатності держави, а з початку 2015 року продовжили термін його дії на невизначений час для реформи ЗСУ.

І хоча запровадження військового збору передбачало його цільове призначення, надходження від його справляння зараховуються до загального фонду державного бюджету.

За незмінної ставки у 1,5% надходження військового збору зросли в 13,3 раза: з 2,5 млрд грн у 2014 році до 33,7 млрд грн у 2022 році.

При цьому борг із військового збору до державного бюджету на 1 січня 2023 року порівняно з 2020 роком збільшився на 94,7 млн грн (з 278 до 372 млн грн).

Причиною стала несплата платниками військового збору, нарахованого на самостійно задекларовані доходи, згідно з поданими податковими деклараціями. Внаслідок списання боргу до держбюджету не надійшло 37,5 млн грн.

У 2022 році військовий збір сплатили понад 760 тис. юридичних осіб та ФОПів, а також майже 311 тис. фізосіб за результатами річного декларування. У порівнянні з 2019 роком кількість перших знизилась на 18%, других — на 32%.

Серед причин: призупинення діяльності суб'єктів господарювання через військову агресію РФ проти України та тимчасову окупацію окремих територій, а також скорочення кількості громадян, які зобов’язані подавати декларації про майновий стан та доходи. Зокрема, через закриття доступу до Держреєстру речових прав на нерухоме майно і, відповідно, припинення операцій з купівлі-продажу нерухомості.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Vadim531
Vadim531
18 квітня 2023, 16:02
#
На днях вот думал куда идут деньги с военного сбора, который у нас на все что хочешь с 14го года. Получается профукали деньги в неизвестном направлении и от военного сбора одно название так как на вооруженные силы он никак не шел — хотя и не факт что если б шел то там бы эти деньги осваивались как положено учитывая бешеную коррупцию в стране
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0
FogBRD
FogBRD
18 квітня 2023, 16:49
#
Я своих спрашивал — так они яблок не видели за год.
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