Американські акції зростають та стеля цін на російську нафту від G7: що потрібно знати вранці

Фондові індекси США зросли у понеділок

За підсумками вчорашніх торгів S&P 500, високотехнологічний Nasdaq та індекс Dow Jones зросли на 0,3%.

Інвестори уважно вивчають фінансові результати компаній за перший квартал 2023 року, щоб зрозуміти, як вони справляються з високою інфляцією та зростанням процентних ставок. На цей час звіти компаній загалом говорять про стійкість бізнесу.

За даними Bank of America, з 30 компаній з індексу S&P 500, які повідомили про фінансові результати, 90% перевершили оцінки з прибутку на акцію і 73% перевершили очікування щодо виручки. Це є найкращим стартом сезону звітності з 2012 року, зауважує Bloomberg.

Ринки Азії торгуються різноспрямовано

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index втратив 0,4%, південнокорейський Kospi впав на 0,3%, сінгапурський STI втратив 0,4%, гонконгський Hang Seng знизився на 0,7%, а китайський Shanghai Composite та японський Nikkei зросли на 0,1% та 0,5% відповідно.

Ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону демонструють змішану динаміку незважаючи на те, що останні дані показали зростання економіки Китаю вище за прогнози.

За даними Національного бюро статистики Китаю, у першому кварталі 2023 року ВВП країни виріс на 4,5%, що виявилося кращим за прогноз опитаних Reuters економістів (зростання на 4%).

Morgan Stanley: економічне зростання в Азії буде вищим, ніж у США та Європі

На думку аналітиків з американського інвестбанку, цього року економічне зростання в Азії випереджатиме зростання як у США, так і в Європі. Цьому допоможе сильний внутрішній попит, а також підтримуюча фіскальна та грошово-кредитна політика.

У Morgan Stanley прогнозують, що темпи зростання економіки в регіоні за підсумками 2023 року становитимуть 5%.

Бичачий прогноз Morgan Stanley відповідає думці Міжнародного валютного фонду про те, що Азія залишається регіоном, що динамічно розвивається, незважаючи на складний рік для світової економіки.

У МВФ очікують, що 70% зростання глобальної економіки цього року припаде на країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

Країни G7 хочуть зберегти стелю цін на російську нафту на рівні $60 за барель

За даними Reuters, незважаючи на недавнє зростання світових цін, країни «Великої сімки» (Великобританія, Німеччина, Італія, США, Франція, Японія та Канада) планують зберегти поточну верхню межу цін на російську нафту.

До того, частина країн закликає до нижчої цінової стелі — $30 за барель. Однак США наполягають на обмеженні цін на поточному рівні «для збереження стабільності на глобальному енергетичному ринку».

Тим часом ф'ючерси на Brent торгуються за ціною 84,76 дол. за барель, а контракти на WTI — по 80,83 дол. Своєю чергою, спотова ціна російської нафти марки Urals на цей час становить $67,43 за барель.