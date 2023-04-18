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18 квітня 2023, 11:32 Читать на русском

Нацбанк анулював ліцензії десяти небанківським установам

Нацбанк анулював ліцензії десяти небанківським установам та виключив з державного реєстру фінансових установ шість небанківських фінансових установ та ще три установи виключив з реєстру осіб, які не є фінустановами, але мали право надавати окремі фінпослуги. Про це ідеться у повідомленні регулятора.

Нацбанк анулював ліцензії десяти небанківським установам та виключив з державного реєстру фінансових установ шість небанківських фінансових установ та ще три установи виключив з реєстру осіб, які не є фінустановами, але мали право надавати окремі фінпослуги.
Фото: flickr.com

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Такі рішення 13 квітня ухвалив його комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінпослуг.

Анулювання ліцензій

Зокрема, на підставі власних заяв анульовано всі наявні ліцензії: ТОВ «Партнер Фінанс», «Сузір'я Фінанс», «Брайт Фінанс»; «ФК «Геліос», «Профіт Фінанс Груп», «ТД «Агроальянс», «Компанія «Альбіон та «ТК «Астерра».

«Брайт Фінанс», «ФК «Геліос» та «Профіт Фінанс Груп» виключено з реєстру фінустанов, а «ТД «Агроальянс», «Компанія «Альбіон» та ТОВ «ТК «Астерра» — з реєстру осіб, які не є фінустановами, але мають право надавати окремі фінпослуги.

Також на підставі поданих заяв анульовано ліцензії на надання коштів у позику, послуг з факторингу та фінансового лізингу ТОВ «Чінау» (раніше — «Бізнес Рітейл Груп»), а також ліцензій на послуги з фінлізингу ТОВ «ФК «Вінстар».

В свою чергу, було виключено з реєстру у зв’язку з ухваленням НБУ рішення про анулювання (відкликання) в них усіх ліцензій ТОВ «Є-Пей», «ФК Лео» та «Є-Розстрочка».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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