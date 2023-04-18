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18 квітня 2023, 11:10 Читать на русском

Індекс «Страху та жадібності» на криптовалютному ринку оновив максимум

17 квітня індекс «Страху та жадібності» на криптовалютному ринку оновив максимум за півтора роки, піднявшись до позначки 69 балів. Останній раз показник перевищував цей рівень 16 листопада 2021 року — тоді, після досягнення біткоїном історичного максимуму $69 тис., значення індексу зросло до 71 бала.

17 квітня індекс «Страху та жадібності» на криптовалютному ринку оновив максимум за півтора роки, піднявшись до позначки 69 балів.

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Індекс «Страху та жадібності»

Індекс «Страху та жадібності» — індикатор настроїв, який говорить про те, яка з двох емоцій переважає на ринку криптовалют. Він має діапазон від 0 до 100. Низька позначка показує, що люди побоюються обвалу та схильні до розпродажу активів. Високий бал вказує на очікування зростання та інтерес до покупки.

При цьому значення індексу в діапазоні від 0 до 24 означає, що на ринку домінує екстремальний страх, рівень від 25 до 49 показує страх. Діапазон від 51 до 74 — це «жадібність», а бали від 75 до 100 означають «надзвичайну жадібність». Близькі до 50 балів позначки відбивають середні, нейтральні настрої.

Більшість минулого року показник вказував на стан «страху». З 5 квітня 2022 року по 15 січня 2023 року індекс не піднімався вище 52 балів, а 18 червня взагалі опускався до 6 балів.

З початку 2023 року курс біткоїну зріс на 80%, за зростанням провідної криптовалюти «підросли» і настрої на ринку. 14 квітня BTC впритул наблизився до $31 тис., оновивши максимум із червня 2022 року. Індекс «Страху та жадібності» з цього моменту не опускався нижче 68 балів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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