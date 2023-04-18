Індекс «Страху та жадібності» на криптовалютному ринку оновив максимум

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Індекс «Страху та жадібності»

Індекс «Страху та жадібності» — індикатор настроїв, який говорить про те, яка з двох емоцій переважає на ринку криптовалют. Він має діапазон від 0 до 100. Низька позначка показує, що люди побоюються обвалу та схильні до розпродажу активів. Високий бал вказує на очікування зростання та інтерес до покупки.



При цьому значення індексу в діапазоні від 0 до 24 означає, що на ринку домінує екстремальний страх, рівень від 25 до 49 показує страх. Діапазон від 51 до 74 — це «жадібність», а бали від 75 до 100 означають «надзвичайну жадібність». Близькі до 50 балів позначки відбивають середні, нейтральні настрої.



Більшість минулого року показник вказував на стан «страху». З 5 квітня 2022 року по 15 січня 2023 року індекс не піднімався вище 52 балів, а 18 червня взагалі опускався до 6 балів.



З початку 2023 року курс біткоїну зріс на 80%, за зростанням провідної криптовалюти «підросли» і настрої на ринку. 14 квітня BTC впритул наблизився до $31 тис., оновивши максимум із червня 2022 року. Індекс «Страху та жадібності» з цього моменту не опускався нижче 68 балів.