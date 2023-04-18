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18 квітня 2023, 10:47 Читать на русском

Статки 10 найбагатших людей світу з початку року зросли на $213 мільярдів

Сукупний статок десяти найбагатших людей планети з початку року збільшився на $213 млрд. Це сталося завдяки відновленню фондового ринку та зростанню акцій компаній, якими володіють мільярдери, пише Business Insider з посиланням на дані Bloomberg.

Сукупний статок десяти найбагатших людей планети з початку року збільшився на $213 млрд.
Фото: zharamag.com

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1. Бернар Арно

  • Розмір статків: $210 млрд
  • Приріст 2023 року: $47,8 млрд

Активи: LVMH. У період з початку 2023 року по 14 квітня акції зросли на біржі Euronext Paris на 31,3%, капіталізація майже на €106 млрд.

2. Ілон Маск

  • Розмір статків: $180 млрд
  • Приріст 2023 року: $43,2 млрд

Активи: Tesla, SpaceX, Twitter. З початку року акції Tesla зросли на NASDAQ на 50,2%, капіталізація — на $196 млрд (за весь 2022 рік ринкова вартість компанії скоротилася на $672 млрд). Twitter і SpaceX зараз — це непублічні компанії.

3. Джефф Безос

  • Розмір статків: $126 млрд
  • Приріст 2023 року: $19,2 млрд

Активи: Amazon. З початку року акції зросли на NASDAQ на 22%, капіталізація — на $193 млрд.

4. Білл Гейтс

  • Розмір статків: $122 млрд
  • Приріст 2023 року: $12,3 млрд

Активи Microsoft. З початку року акції зросли на NASDAQ на 19,3%, капіталізація — на $340 млрд.

5. Уоррен Баффет

  • Розмір статків: $113 млрд
  • Приріст 2023 року: $5,3 млрд

Активи: Berkshire Hathaway. З початку року акції класу, А зросли на Нью-Йоркській фондовій біржі на 5,8%, класу B — на 3,5%, капіталізація — на $29,5 млрд.

6. Ларрі Еллісон

  • Розмір статків: $108 млрд
  • Приріст 2023 року: $16,2 млрд

Активи: Oracle. З початку року акції зросли на Нью-Йоркській фондовій біржі на 17,1%, капіталізація — на $38 млрд.

7. Стів Балмер

  • Розмір статків: $102 млрд
  • Приріст 2023 року: $15,9 млрд

Активи Microsoft. З початку року акції зросли на NASDAQ на 19,3%, капіталізація — на $340 млрд.

8. Ларрі Пейдж

  • Розмір статків: $99,1 млрд
  • Приріст 2023 року: $16,1 млрд

Активи: Alphabet. З початку року акції зросли на NASDAQ на 23,4%, капіталізація приблизно на $250 млрд.

9. Сергій Брін

  • Розмір статків: $94,7 млрд
  • Приріст 2023 року: $15,3 млрд

Активи: Alphabet. З початку року акції зросли на NASDAQ на 23,4%, капіталізація приблизно на $250 млрд.

10. Франсуаза Беттанкур Майєрс

  • Розмір статків: $92,8 млрд
  • Приріст 2023 року: $21,3 млрд

Активи: L'Oreal. З початку року акції зросли на біржі Euronext Paris на 26,1%, капіталізація — на €46,3 млрд ($50,9%).

Джерело: Мінфін
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