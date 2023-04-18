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18 квітня 2023, 9:41 Читать на русском

Sega купує творців Angry Birds за 706 мільйонів євро

Японська компанія Sega купує Rovio, фінську компанію-виробника відеоігор, відому завдяки створенню Angry Birds, за 706 мільйонів євро. Про це повідомляє Rovio.

Японська компанія Sega купує Rovio, фінську компанію-виробника відеоігор, відому завдяки створенню Angry Birds, за 706 мільйонів євро.
Фото: depositphotos.com

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Що відомо

17 квітня Sega представила акціонерам Rovio рекомендовану пропозицію у розмірі 9,25 євро за акцію та 1,48 євро за опціон для власників опціонів компанії.

Рада директорів Rovio одноголосно погодилася рекомендувати акціонерам та власникам опціонів прийняти пропозицію. За словами обох компаній, його вартість є премією до акцій Rovio. Премія становить приблизно 63,1% порівняно з ціною закриття акцій Rovio у €5,67 19 січня, в останній день торгів перед оголошенням ізраїльської Playtika про пропозицію на купівлю Rovio у розмірі €683 млн. Пропозиція так і не була реалізована, але Rovio продовжувала вивчати варіанти.

Купівля Rovio дасть Sega доступ до Beacon, платформи «високого рівня досвіду», розробленої для покращення та спрощення дизайну, монетизації та обслуговування ігор.

По суті, це прискорювач, який Sega шукає, щоб вивести свої поточні та майбутні ігри у вищу лігу мобільних ігор.

Акції Rovio зросли на 17,88% відразу після анонсу.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
zig4free
zig4free
18 квітня 2023, 11:32
#
О госпати — те же червячки по лучше будут этих ангри бердс… деградация налицо.
+
0
locustsucol
locustsucol
18 квітня 2023, 13:54
#
Ти країною не промахнувся із своїм нахабною зверхністю і москальским і «о госпаті» ?
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