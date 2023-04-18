Western Union скасував до вересня комісію за переказ грошей з Польщі в Україну

Українці з квітня до середини вересня 2023 року зможуть отримати у Приватбанку перекази з Польщі через міжнародну платіжну систему Western Union безкоштовно. Про це повідомляє пресслужба держбанку.

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Комісія за переказ

Комісія не стягуватиметься, якщо такі перекази відправляються через веб та мобільні додатки банків Bank Pekao,PKO Bank Polski та Santander Bank.

«Також компанією знижено тарифи та курс обміну на відправку переказів Western Union через відділення всіх банків Польщі», — йдеться у повідомленні.

Послуга запущена з квітня та залишиться безкоштовною до 14 вересня 2023 року.

«Отримати переказ Western Union в ПриватБанку можна у доларах США, гривні та Євро в декілька кліків через Приват24 (мобільний додаток та вебсайт), терміналах самообслуговування, банкоматах, через сервісний центра банку за телефоном 3700 або чат онлайн, а також у відділеннях банку», — додали у фінустанові.