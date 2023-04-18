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18 квітня 2023, 8:40 Читать на русском

Western Union скасував до вересня комісію за переказ грошей з Польщі в Україну

Українці з квітня до середини вересня 2023 року зможуть отримати у Приватбанку перекази з Польщі через міжнародну платіжну систему Western Union безкоштовно. Про це повідомляє пресслужба держбанку.

Українці з квітня до середини вересня 2023 року зможуть отримати у Приватбанку перекази з Польщі через міжнародну платіжну систему Western Union безкоштовно.
Фото: fakty.com.ua

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Комісія за переказ

Комісія не стягуватиметься, якщо такі перекази відправляються через веб та мобільні додатки банків Bank Pekao,PKO Bank Polski та Santander Bank.

«Також компанією знижено тарифи та курс обміну на відправку переказів Western Union через відділення всіх банків Польщі», — йдеться у повідомленні.

Послуга запущена з квітня та залишиться безкоштовною до 14 вересня 2023 року.

«Отримати переказ Western Union в ПриватБанку можна у доларах США, гривні та Євро в декілька кліків через Приват24 (мобільний додаток та вебсайт), терміналах самообслуговування, банкоматах, через сервісний центра банку за телефоном 3700 або чат онлайн, а також у відділеннях банку», — додали у фінустанові.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
Три літри
Три літри
18 квітня 2023, 10:46
#
В заголовку про те що Western Union скасовує комісію.

В першому же абзаці зʼясовується що це лише при отримані переказів через ПриватБанк. Але це не єдиний банк де можна отримати перекази WU.

А хто долітає до кінця дізнається що і відправляти надо з застосунків лише трьох польських банків, інші варіанти відправлення під цю акцію не попадають.
+
0
Три літри
Три літри
18 квітня 2023, 10:47
#
Також вчергове відмічаю що ви грубо та тривалий час порушуєте закон про мову: примусово перемикається на російську при переході за посиланнями з підписок.
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