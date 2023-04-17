Курс валют на вечір 17 квітня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 6 копійок у купівлі та продажу.

Валюта Відкриття 17 квітня Закриття 17 квітня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 40,19/40,58 40,13/40,52 6/6

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,50−38,00 грн. Євро купують за 40,85 грн, а продають за 41,60 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,76−37,95, євро — 41,20−41,44 грн.

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