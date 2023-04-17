До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 6 копійок у купівлі та продажу.
Курс валют на вечір 17 квітня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
|
Відкриття 17 квітня
|
Закриття 17 квітня
|
Зміни
|
36,56/36,93
|
36,56/36,93
|
0/0
|
40,19/40,58
|
40,13/40,52
|
6/6
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,50−38,00 грн. Євро купують за 40,85 грн, а продають за 41,60 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,76−37,95, євро — 41,20−41,44 грн.
«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 18 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі