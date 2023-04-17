NovaPay перевела 738 мільйонів податків у держбюджет

NovaPay за 2022 рік здійснила 270 млрд трансакцій — це на 14% менше, ніж у 2021 році. При цьому сума перерахованих компанією податків до бюджету зросла на 23% — до 738 млн грн. Про це пише пресслужба компанії.

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Сплата податків

Всього через систему компанії пройшло майже 167 млрд грн переказів — цей показник на 13% більше, ніж у 2021 році.

Найбільша кількість трансакцій була у грудні — приблизно 2,6 млн на день. Тобто компанія здійснювала 100 операцій на секунду.

Традиційно затребуваними послугами були перекази, поповнення картки, оплата комунальних платежів, післяплата.

Найбільш популярними стали сервіси, адаптовані під воєнні умови, в тому числі зняття готівки з картки. Обсяг таких операцій сягнув 3,69 млрд грн, майже вдевʼятеро перевищивши показники 2021 року.

Значно зросли показники по міжнародним переказам. Їхня кількість за 2022 рік збільшилась у 98 разів, склавши 700 тисяч операцій — на 36 млн євро і 16 млн дол. США. Левову частку транскордонних переказів склала грошова допомога від Всесвітньої продовольчої програми ООН.