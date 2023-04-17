Аналітик RoboForex: в Україні продовжується падіння інфляції

У березні вийшли дані щодо споживчої інфляції від Державної служби статистики України. У річному вимірі вона сповільнилася до 21,3%, щодо лютневих значень цей показник зменшився на 3,6%. Падіння триває вже третій місяць. Це пов'язано із збільшенням пропозиції продуктів харчування, покращенням ситуації в енергетиці, а також стабільним курсом гривні. Останнє стало можливим завдяки вжитим НБУ заходами боротьби зі спекулянтами та масштабними фінансовими інтервенціями з продажу валют. У цьому ризики інфляції зберігаються передусім через невизначеність за умов військового конфлікту. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex .

Динаміка зростання споживчої інфляції в Україні представлена ​​нижче на діаграмі.



Споживча інфляція, р/р (%). Джерело: НБУ

Базова інфляція знизилася з 22,7 до 19,8%. Таке стрімке падіння інфляції пов'язане зі значною пропозицією продовольства та палива, стабілізації ситуації в енергетиці, покращенням інфляційних очікувань та сприятливою обстановкою у готівковому сегменті валютного ринку. Водночас уповільнення інфляції пояснюється ефектами низької бази минулого року.

За нинішніх обставин стабілізуючим фактором є підтримка з боку ЄС, США, МВФ та Світового банку. Без цієї допомоги зростання цін на імпортні товари виявилося б більш інтенсивним. При цьому Мінекономіки налаштовано досить оптимістично, прогнозуючи інфляцію на рівні 24,0%.



Споживча інфляція за групами товарів у березні, р/р (%).Джерело: НБУ

Найбільше зростання відзначається у транспорті (+27,1%), продуктах харчування (+26,8%) та побутовій техніці (+24,9%). З огляду на падіння доходів держбюджету споживча інфляція може відновити зростання. Кабмін збирається повернути ПДВ та акцизний збір на пальне, що може призвести до його подорожчання на 20%. Крім того, на ціни вплине і нещодавнє зростання вартості нафти на міжнародних ринках.

На готівковому валютному ринку гривня до долара США закріпилася під рівнем 37,60, а євро досяг позначки 40,80. Подальше посилення гривні у середньостроковій перспективі є малоймовірним. Статистика свідчить про те, що регулятор витрачає значні кошти на підтримку курсу української національної валюти.