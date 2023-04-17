Саудівський принц передав акції Saudi Aramco на $78 млрд у суверенний фонд

Спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман передав 4% акцій нафтової компанії Saudi Aramco вартістю майже $78 млрд до суверенного фонду країни. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на заяву саудівського уряду.

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В результаті угоди частка уряду Саудівської Аравії у найбільшому у світі експортері нафти скоротиться до 90,18%.

У Saudi Aramco заявили, що угода не вплине на діяльність компанії, її стратегію або розподіл дивідендів, які є ключовим джерелом фінансування для саудівського уряду.

Мухаммед ібн Салман не вперше переводить акції Saudi Aramco до суверенного фонду. У лютому минулого року він також передав фону 4% нафтової компанії, які тоді оцінювалися близько $80 млрд. Угода пройшла в рамках плану фонду збільшити активи у своєму управлінні до $1 трлн до 2025 року.

Суверенний фонд Саудівської Аравії

Суверенний фонд Саудівської Аравії був створений у рамках програми диверсифікації економіки країни для фінансової допомоги компаніям та галузям, які не пов'язані з експортом нафти.

Фонд, зокрема, інвестував у проєкт Neom. У рамках нього Мухаммед ібн Салман хоче перетворити регіон на північно-західному узбережжі Червоного моря на технологічний хаб, який втілить у собі його бачення щодо відмови від нафтової економіки на користь високих технологій, послаблення соціальних обмежень та збільшення іноземних інвестицій, писав Bloomberg.

Одна зі складових Neom — лінійний мегаполіс The Line, який має протягнутися на 170 км від узбережжя Червоного моря до столиці провінції Табук. У місті майбутнього не буде доріг та автомобілів, а весь транспорт буде підземним та швидкісним. Передбачається, що приймати мешканців та туристів The Line розпочне вже 2024 року.

У березні Saudi Aramco відзвітувала про рекордний прибуток за 2022 рік. Компанія заробила $161,1 млрд, що на 46,5% більше за результат за 2021 рік. Прибуток Saudi Aramco у 2022 році виявився найбільшим з 2019 року, коли Saudi Aramco провела IPO, зазначив Bloomberg.