Саудівський принц передав акції Saudi Aramco на $78 млрд у суверенний фонд

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

17 квітня 2023, 11:50 Читать на русском

Саудівський принц передав акції Saudi Aramco на $78 млрд у суверенний фонд

Спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман передав 4% акцій нафтової компанії Saudi Aramco вартістю майже $78 млрд до суверенного фонду країни. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на заяву саудівського уряду.

Спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман передав 4% акцій нафтової компанії Saudi Aramco вартістю майже $78 млрд до суверенного фонду країни.
Фото: volynnews.com

►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

В результаті угоди частка уряду Саудівської Аравії у найбільшому у світі експортері нафти скоротиться до 90,18%.

У Saudi Aramco заявили, що угода не вплине на діяльність компанії, її стратегію або розподіл дивідендів, які є ключовим джерелом фінансування для саудівського уряду.

Мухаммед ібн Салман не вперше переводить акції Saudi Aramco до суверенного фонду. У лютому минулого року він також передав фону 4% нафтової компанії, які тоді оцінювалися близько $80 млрд. Угода пройшла в рамках плану фонду збільшити активи у своєму управлінні до $1 трлн до 2025 року.

Суверенний фонд Саудівської Аравії

Суверенний фонд Саудівської Аравії був створений у рамках програми диверсифікації економіки країни для фінансової допомоги компаніям та галузям, які не пов'язані з експортом нафти.

Фонд, зокрема, інвестував у проєкт Neom. У рамках нього Мухаммед ібн Салман хоче перетворити регіон на північно-західному узбережжі Червоного моря на технологічний хаб, який втілить у собі його бачення щодо відмови від нафтової економіки на користь високих технологій, послаблення соціальних обмежень та збільшення іноземних інвестицій, писав Bloomberg.

Одна зі складових Neom — лінійний мегаполіс The Line, який має протягнутися на 170 км від узбережжя Червоного моря до столиці провінції Табук. У місті майбутнього не буде доріг та автомобілів, а весь транспорт буде підземним та швидкісним. Передбачається, що приймати мешканців та туристів The Line розпочне вже 2024 року.

У березні Saudi Aramco відзвітувала про рекордний прибуток за 2022 рік. Компанія заробила $161,1 млрд, що на 46,5% більше за результат за 2021 рік. Прибуток Saudi Aramco у 2022 році виявився найбільшим з 2019 року, коли Saudi Aramco провела IPO, зазначив Bloomberg.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Kharakternyk и 4 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами