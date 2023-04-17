590 російських окупантів та 3 танки. Втрати ворога за 16 квітня

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Минулої доби українські захисники ліквідували ще 590 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 182 660 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.

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Втрати ворога