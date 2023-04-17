590 російських окупантів та 3 танки. Втрати ворога за 16 квітня
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Минулої доби українські захисники ліквідували ще 590 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 182 660 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
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Втрати ворога
- особового складу — близько 182660 (+590) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків — 3660 (+3) од,
- бойових броньованих машин - 7087 (+4) од,
- артилерійських систем — 2804 (+9) од,
- РСЗВ - 538 (+0) од,
- засоби ППО - 285 (+1) од,
- літаків - 308 (+0) од,
- гелікоптерів - 293 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2347 (+8),
- крилаті ракети — 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5672 (+14) од,
- спеціальна техніка — 328 (+2).
Джерело: Мінфін
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