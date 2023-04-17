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17 квітня 2023, 8:37 Читать на русском

Україна та Польща підпишуть угоду про транзит зерна

Міністри сільського господарства України та Польщі 17 квітня зустрінуться у Варшаві, щоб підписати угоду про транзит українського збіжжя через Польщу до третіх країн. Про це заявив польський міністр Роберт Телус, пише PAP.

Міністри сільського господарства України та Польщі 17 квітня зустрінуться у Варшаві, щоб підписати угоду про транзит українського збіжжя через Польщу до третіх країн.
Фото: biz.censor.net

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Він зазначив, що сторони домовилися про те, щоби зерно з України не розвантажували у Польщі.

«Рішення було ухвалене ще на зустрічі на кордоні у Дорогуську, зараз ми лише фіналізуємо це», — сказав міністр.

За його словами, його український колега приїде до Польщі.

«Ми узгодили дуже важливу справу й сподіваюся, що у понеділок зможемо оголосити це офіційно», — додав Телус.

Читайте: Україна зупиняє експорт зерна в Польщу

Нагадаємо

15 квітня Польща офіційно заборонила імпорт сільськогосподарської продукції з України. Відповідне розпорядження підписав міністр розвитку та технологій Польщі Вальдемар Буда.

На початку року у Польщі розпочалися протести фермерів. Вони вважають, що українське зерно обвалило внутрішні ціни в Польщі, і місцеві виробники змушені працювати собі у збиток.

Польська влада визнає, що з транзитом українського зерна до портів були проблеми й значна частина — переважно кукурудза — осідала в Польщі, що тисне на ціни.

Джерело: Мінфін
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