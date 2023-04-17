17 квітня європейська валюта подорожчала на 15 копійок. НБУ встановив офіційний курс на рівні 40,41 гривні за євро. Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ.
Євро подорожчало на 15 копійок. Офіційний курс валют
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Валютний ринок
14 квітня НБУ встановив офіційний курс на рівні 40,26 гривні за євро.
До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 14 копійок у купівлі та продажу.
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Джерело: Мінфін
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