Євро подорожчало на 15 копійок. Офіційний курс валют

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Валютний ринок

14 квітня НБУ встановив офіційний курс на рівні 40,26 гривні за євро.

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 14 копійок у купівлі та продажу.

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