Минулої доби українські захисники ліквідували ще 520 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 182 070 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
520 російських окупантів та 4 танки. Втрати ворога за 15 квітня
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Втрати ворога
- особового складу - близько 182 070 (+520) осіб ліквідовано,
- танків — 3657 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 7083 (+10) од,
- артилерійських систем — 2795 (+10) од,
- РСЗВ — 538 (+3) од,
- засоби ППО — 284 (+1) од,
- літаків - 308 (+1) од,
- гелікоптерів — 293 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2339 (+0),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5658 (+12) од,
- спеціальна техніка — 326 (+2).
Джерело: Мінфін
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