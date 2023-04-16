VK, Яндекс та Рамблер: Зеленський ввів нові санкції на 10 років

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо запровадження санкцій проти 254 юридичних осіб, серед яких «Яндекс», «Компанія ВК» та «Рамблер», а також інші російські IT-компанії та підприємці. Про це йдеться в указі президента 227/2023 від 15 квітня 2023 року.

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Нові санкції

Серед російські IT-компанії, окрім Яндекс, Рамблер та Компанії ВК, під санкції потрапили товариства з обмеженою відповідальністю «Газпромнафта-цифрові рішення», «РТ-Інвест транспортні системи» та «Група компаній «Іннотех», акціонерні товариства «Ікс-Холдинг» і «Софтлайн трейд».

Також під санкції потрапили компанії, що займаються автоматизацією роботи підприємств «Програмні продукти «Парус» і «1С-Галктика», а також відоме АТ «Сітронікс».

Обмеження накладені на компанії стосуються блокування активів, повного припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України та інше.