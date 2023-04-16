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16 квітня 2023, 15:15 Читать на русском

VK, Яндекс та Рамблер: Зеленський ввів нові санкції на 10 років

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо запровадження санкцій проти 254 юридичних осіб, серед яких «Яндекс», «Компанія ВК» та «Рамблер», а також інші російські IT-компанії та підприємці. Про це йдеться в указі президента 227/2023 від 15 квітня 2023 року.

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо запровадження санкцій проти 254 юридичних осіб, серед яких «Яндекс», «Компанія ВК» та «Рамблер», а також інші російські IT-компанії та підприємці.
Фото: focus.ua

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Нові санкції

Серед російські IT-компанії, окрім Яндекс, Рамблер та Компанії ВК, під санкції потрапили товариства з обмеженою відповідальністю «Газпромнафта-цифрові рішення», «РТ-Інвест транспортні системи» та «Група компаній «Іннотех», акціонерні товариства «Ікс-Холдинг» і «Софтлайн трейд».

Також під санкції потрапили компанії, що займаються автоматизацією роботи підприємств «Програмні продукти «Парус» і «1С-Галктика», а також відоме АТ «Сітронікс».

Обмеження накладені на компанії стосуються блокування активів, повного припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України та інше.

Строк застосування санкції розраховано на 10 років.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Homium Агентство Зарубежной Недвижимости
Homium Агентство Зарубежной Недвижимости
16 квітня 2023, 15:22
#
Раньше так непривычно было без этих сервисов, а сейчас уже всем давно плевать на них… особенно когда они окончательно превратились в ГЭБЭшную помойку! Можно и пожизненно заблокировать было бы… чтобы никому из потомков не было повадно разблокировать
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