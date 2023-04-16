Вітаємо з Великоднем!

Редакція «Мінфіну» щиро вітає вас з Великоднем — світлим християнським святом!

Чудо Христового Воскресіння об'єднує всіх нас вірою у перемогу світла над темрявою, добра над злом, життя над смертю.

Ми щиро бажаємо нам усім, щоб сонце Перемоги та Миру зійшло над Україною!

Христос Воскрес! Слава Україні!