Шановні читачі!
Вітаємо з Великоднем!
Редакція «Мінфіну» щиро вітає вас з Великоднем — світлим християнським святом!
Чудо Христового Воскресіння об'єднує всіх нас вірою у перемогу світла над темрявою, добра над злом, життя над смертю.
Ми щиро бажаємо нам усім, щоб сонце Перемоги та Миру зійшло над Україною!
Христос Воскрес! Слава Україні!
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Коментарі