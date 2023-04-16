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16 квітня 2023, 9:20 Читать на русском

Tesla відкрила нову дочірню компанію у Китаї

Автовиробник Tesla відкрив свою нову дочірню компанію в Китаї невдовзі після оголошення про будівництво нового заводу з виробництва акумуляторних батарей. Про це пише Investing.

Автовиробник Tesla відкрив свою нову дочірню компанію в Китаї невдовзі після оголошення про будівництво нового заводу з виробництва акумуляторних батарей.
Фото: pixabay.com

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Що відомо

Нова дочірня компанія володіє капіталом у розмірі $2 млн, і її метою буде забезпечити технічну підтримку та вести розробку базового програмного забезпечення штучного інтелекту, технологій виробництва сонячної енергії, технічне обслуговування накопичувачів енергії, а також дослідження та розробки двигунів, їх систем управління та запасних частин для автомобілів.

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Поки що немає відомостей про те, чи є зв'язок цієї дочірньої компанії з новим заводом Tesla. На шанхайському заводі компанія Ілона Маска вже виготовила понад 710 тис. автомобілів у 2022 році, або більше половини її виробництва на глобальному рівні.

На початку тижня автовиробник оголосив про будівництво нового заводу в Шанхаї, де він вироблятиме акумулятори Megapack, які використовуються для стабілізації електромереж та запобігання перебоям у подачі електроенергії, які вже випускаються в Каліфорнії.

Читайте: Tesla інвестує $776 мільйонів у розширення виробництва

Нові потужності, які будуть виробляти близько 10 тисяч одиниць таких акумуляторів на рік, почнуть працювати з другого кварталу 2024 року.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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