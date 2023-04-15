Минулої доби українські захисники ліквідували ще 460 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 181 550 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
460 російських окупантів та 3 танки. Втрати ворога за 14 квітня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 181 550 (+460) осіб ліквідовано,
- танків - 3653 (+3) од,
- бойових броньованих машин - 7073 (+4) од,
- артилерійських систем — 2785 (+1) од,
- РСЗВ - 535 (+0) од,
- засоби ППО - 283 (+0) од,
- літаків — 307 (+0) од,
- гелікоптерів — 293 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2339 (+0),
- крилаті ракети — 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5646 (+6) од,
- спеціальна техніка — 324 (+3).
Джерело: Мінфін
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