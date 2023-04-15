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15 квітня 2023, 12:44 Читать на русском

Викрадені з окупованих територій 14,2 мільйона передали АРМА

В межах міжнародного співробітництва за клопотанням Офісу Генерального прокурора судом накладено арешт на 14,2 млн грн, викрадених з тимчасово окупованих територій України. Наразі ці кошти передано АРМА з метою купівлі військових облігацій. Про це йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора.

В межах міжнародного співробітництва за клопотанням Офісу Генерального прокурора судом накладено арешт на 14,2 млн грн, викрадених з тимчасово окупованих територій України.

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Що відомо

У ході досудового розслідування викрито учасників злочинної схеми, які намагалися приховано провезти з Турецької Республіки в Україну готівкові кошти у сумі 14,2 млн грн територією Румунії з метою подальшої їх конвертації в іноземну валюту та вивезення за кордон.

За інформацією слідства ці кошти були викрадені з тимчасово окупованих територій України.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч.3 ст. 110−2, ч. 3 ст. 209 КК України).

На даний час підготовлено запит про міжнародно-правову допомогу до компетентних органів Румунії для забезпечення виконання рішень суду України.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
shabash
shabash
15 квітня 2023, 12:48
#
Вор у вора дубинку украл
+
0
Сергій Т
Сергій Т
15 квітня 2023, 12:48
#
Респект правоохоронцям!
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