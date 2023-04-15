Відтік коштів із фондів техсектору США досяг максимуму з 2018 року

Рада Bank of America

На цьому фоні в Bank of America порадили відмовитися від купівлі американських акцій через загальні очікування рецесії.

Стратег Bank of America Майкл Хартнет пояснив, що на ринку США частка технологічних компаній вища, ніж в інших країнах, а посилення регулювання та підвищення процентних ставок — сильний негативний фактор для всього сектора.

У Bank of America загалом не вважають американський ринок акцій зараз привабливим для інвестицій. За прогнозами Хартнетта, у середньостроковій перспективі максимальна прибутковість акцій становитиме від 3% до 4%.

Стратег рекомендує продавати активи за значенням індексу S&P 500 в діапазоні від 4100 до 4200 пунктів.

На думку Хартнетта, дешевші акції інших країн (наприклад, банків Європи, Японії та країн) покажуть кращу динаміку, ніж дорогі американські акції зростання на тлі зростання вартості запозичень.

Що стосується американських акцій, то негативні прогнози щодо них дають не лише в Bank of America. Так, у Morgan Stanley вважають, що цього року S&P 500 може обвалитися до 3000 пунктів, що на 27% нижче за поточні значення.