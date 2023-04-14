Курс валют на вечір 14 квітня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 14 копійок у купівлі та продажу.

Валюта Відкриття 14 квітня Закриття 14 квітня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 40,47/40,86 40,33/40,72 14/14

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,45−38,00 грн. Євро купують за 40,80 грн, а продають за 41,50 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,80−37,98, євро — 41,30−41,55 грн.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.