Укрнафта завершила перший квартал з чистим прибутком 4,3 мільярда

ПАТ «Укрнафта» завершила перший квартал 2023 року з чистим прибутком у розмірі 4,3 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Укрнафти.

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«За попередніми оцінками, у першому кварталі Укрнафта отримала близько 4,3 млрд грн чистого прибутку. Цього вдалося досягти за рахунок комплексної роботи зі збільшення видобутку, впровадження відкритої ринкової реалізації вуглеводнів, оптимізації витрат і ліквідації непрозорих схем», — сказав очільник Укрнафти Сергій Корецький.

У компанії зауважили, що цей показник дорівнює чистому прибутку, отриманому компанією у мирному 2020 році (4,3 млрд грн) та майже вдвічі перевищує результат за весь 2021 рік — 2,4 млрд грн.

За словами Корецького, за рік компанія хоче отримати 12 млрд грн чистого прибутку.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Укрнафта» 9 листопада внесли зміни до статуту, змінивши колективний виконавчий орган (правління) на одноособовий (директор) в особі Сергія Корецького.