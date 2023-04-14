МВФ запускає цифрову валюту міжнародного центрального банку (CBDC)

На весняних зустрічах 2023 року Міжнародного валютного фонду (МВФ) Грошово-кредитне управління цифрових валют (DCMA) оголосило про запуск міжнародної цифрової валюти центрального банку (CBDC). Про це повідомляє PR Newswire.

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Зазначається, що CBDC зміцнює монетарний суверенітет центральних банків, що беруть участь, і відповідає нещодавнім рекомендаціям щодо політики щодо криптоактивів, запропонованих МВФ.

Універсальна грошова одиниця (UMU), позначена символом ANSI, Ü, юридично є грошовим товаром, може здійснювати операції в будь-якій валюті розрахунків, які є законним платіжним засобом, та функціонує як CBDC для забезпечення дотримання банківських правил та захисту фінансової цілісності міжнародної банківської системи.

Банки можуть прикріплювати SWIFT-коди та банківські рахунки до гаманця цифрової валюти UMU та проводити транскордонні платежі, подібні до SWIFT за найвигіднішими оптовими курсами FX та з миттєвими розрахунками в режимі реального часу.

Використовуючи архітектуру публічної грошової системи з глобальною локалізацією, UMU можна налаштувати для роботи відповідно до правил центрального банку кожної юрисдикції, що бере участь.

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Законодавство про універсальну грошову одиницю було розроблено у співпраці з кількома державами. У запропонованому законі UMU не повинен використовуватися як законний платіжний засіб для переговорів про внутрішні ціни або міжнародні торгові угоди.

Натомість законодавство пропонує прийняти UMU як додатковий грошовий товар для збереження вартості, що пом'якшує потенційне сезонне та системне знецінення місцевої валюти, та використовувати його як платіжну валюту під час розрахунків.

Продавці та торгові партнери зможуть приймати UMU за еквівалентну ринкову вартість своїх товарів та послуг за цінами будь-якого національного законного платіжного засобу. UMU має преміальні обмінні курси, вбудовані у його гаманець, і може конвертувати будь-яку суму розрахункової валюти на еквівалентну суму UMU.

Універсальна грошова одиниця — це криптовалюта, яка переосмислена з нуля для підтримки центральних банків та регульованих фінансових установ. Вона включає довірений узгоджений протокол, протокол Staked Proof of Trust (SPOT) та багатовимірний DLT (mDLT), здатний підтримувати будь-який реєстр активів або пасивів, забезпечуючи повний спектр цифрових банківських послуг та міжнародних торгових платежів.