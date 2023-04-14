Минулої доби українські захисники ліквідували ще 500 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 181 090 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
500 російських окупантів та 4 танки. Втрати ворога за 13 квітня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 181090 (+500) осіб ліквідовано,
- танків — 3650 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 7069 (+16) од,
- артилерійських систем — 2784 (+7) од,
- РСЗВ — 535 (+0) од,
- засоби ППО — 283 (+0) од,
- літаків — 307 (+0) од,
- гелікоптерів — 293 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2339 (+0),
- крилаті ракети — 911 (+0),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5640 (+3) од,
- спеціальна техніка — 321 (+1).
Джерело: Мінфін
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