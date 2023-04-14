Євро подорожчало на 32 копійки. Офіційний курс валют

14 квітня європейська валюта подорожчала на 32 копійки. НБУ встановив офіційний курс на рівні 40,26 гривні за євро . Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ.

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Валютний ринок

13 квітня НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,94 гривні за євро.

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчав на 20 копійок у купівлі та продажу.

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