Валютний прогноз: інфляція визначить динаміку курсу долара США

Сьогодні увага інвесторів буде прикута до даних щодо промислової інфляції в США. Індекс цін виробників суттєво впливає на загальну динаміку зростання цін у країні. Якщо цей показник виявиться гіршим за прогнози, ФРС отримає додатковий аргумент для підвищення облікової ставки у травні нинішнього року. Проте з огляду на поточний стан банківської системи США, подальшого посилення монетарної політики не варто очікувати. Про це повідомляє аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

Графік валютної пари EURUSD, D1.

У парі EURUSD сформовано підтримку на позначці 1,0833, а опір на 1,0974 вчора було пробито. На даний момент очікується подальше зміцнення EUR до позначки 1,1034, де можливе формування нового рівня опору та консолідація ціни. Якщо долар США закріпиться під позначкою 1,0974, то він зможе зміцнитися до 1,0855.

Графік валютної пари USDCHF, D1.

У валютній парі USDCHF рівень опору змістився на 0,9121, а підтримка поки що не сформована. При закріпленні нижче за відмітку 0,9054 CHF зросте до рівня 0,8854. В іншому випадку USD може зміцнитися до 0,9243.

Графік валютної пари AUDUSD, D1.

У валютній парі AUDUSD рівень опору сформований на позначці 0,6789, а підтримка — на 0,6619. Не виключено, що долар США посилиться до 0,6435. Сигналом для його ослаблення може стати пробою рівня підтримки.

Графік валютної пари USDJPY, D1.

У валютній парі USDJPY позначився ціновий канал із межами 130,56−133,81. На даний момент JPY прагне досягти позначки 129,29.Для цього їй необхідно закріпитись під рівнем 132,28. В іншому випадку ієна ослабне до 135,11.

Графік валютної пари GBPUSD, D1.

У валютній парі GBPUSD рівень підтримки тепер розташований на позначці 1,2324. Опір сформовано на 1,2526. Наразі фунт стерлінгів прагне досягти позначки 1,2607. Для цього йому необхідно пробити опір та закріпитися над ним.

Графік валютної пари NZDUSD, D1.

У валютній парі NZDUSD було створено рівень опору — 0,6379. Підтримка вчора сформувалася на позначці 0,6183. Долар США слабшає і може опуститися до 0,6133, де можливе утворення нової підтримки.

Графік валютної пари USDCAD, D1.

У валютній парі USDCAD рівнем опору стала позначка 1,3805. Підтримка сформувалася лише на рівні 1,3410. З високою часткою ймовірності USD ослабне до 1,3358. На момент написання коментаря спостерігалася спроба пробою підтримки.