Курс валют на вечір 13 квітня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 20 копійок у купівлі та продажу.

Валюта Відкриття 13 квітня Закриття 13 квітня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 40,20/40,59 40,40/40,79 20/20

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,45−37,85 грн. Євро купують за 40,60 грн, а продають за 41,20 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,70−37,85, євро — 41,00−41,30 грн.

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