До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 20 копійок у купівлі та продажу.
Курс валют на вечір 13 квітня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 13 квітня
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Закриття 13 квітня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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40,20/40,59
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40,40/40,79
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20/20
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,45−37,85 грн. Євро купують за 40,60 грн, а продають за 41,20 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,70−37,85, євро — 41,00−41,30 грн.
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Джерело: Мінфін
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