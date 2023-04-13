Чим обмінники кращі за біржі? Думка сервісу BitcoinObmennik

Останнім часом спостерігається активне зростання кількості та популярності електронних грошей та криптовалют. Попит на їх обмін спричиняє появу сервісів обміну цифрових активів і одним з прикладів подібних сервісів є BitcoinObmennik.com .

«Чим обмінники кращі за біржі?», — зараз це питання зададуть багато користувачів, які звикли проводити операції на великих майданчиках. Питання важливе та цікаве, у цій статті ми спробуємо на нього відповісти.

Ваші гроші не зберігаються на обмінниках

Обмінники зберігають ваші гроші, але тільки в момент обміну, а не на постійній основі, як біржі. Практично щороку відбувається банкрутство якоїсь великої біржі, а тисячі користувачів втрачають гроші. З обмінником варіант втратити все й одразу практично виключено.

Обмінники серйозніше стежать за репутацією

При роботі з дрібними клієнтами, обмінники більше, ніж біржі, стежать за своєю репутацією, тому що пункти онлайн обміну цілком і повністю залежать від відгуків на різних ресурсах. Навіть наявність декількох негативних відгуків може відштовхнути нових клієнтів. Подібне явище рідко спостерігається з біржами, де наявність поганих відгуків навряд чи змусить вас відмовитись від співпраці.

Більший вибір платіжних провайдерів

Обмінні пункти працюють з багатьма провайдерами та дають більше можливостей щодо обміну. Віддаючи перевагу онлайн-обміннику, а не біржі, ви часто отримуєте більше варіантів для введення та виведення коштів, оскільки не всі біржі підтримують роботу з дрібними платіжними системами. Крім цього, співпраця з багатьма партнерами робить обмінки більш гнучкими та стресостійкими, адже вони не зберігають яйця в одному кошику.

Більш чуйна служба підтримки

Обмінники надають зручнішу можливість для спілкування через онлайн-чат або месенджер. У випадку з біржами доведеться або дуже довго чекати на з'єднання з оператором, або задовольнятися повільним спілкуванням через електронну пошту. Завдяки меншій кількості клієнтів, обмінники надають якіснішу підтримку.

Простий і зрозумілий інтерфейс

Обмінники не дають можливості торгів на ф'ючерсному чи спотовому ринку, не надають широкого набору інших фінансових інструментів. Вони здійснюють лише обмінні операції і тому мають простіший, зрозуміліший і швидший інтерфейс.

Відсутність верифікації та реєстрації за замовчуванням

На відміну від бірж, де потрібна реєстрація та верифікація облікового запису перед здійсненням операцій, в онлайн-обмінниках для багатьох напрямків верифікація не потрібна, а реєстрація не завжди є обов'язковою. Це дозволяє значно скоротити час обміну.

Зазвичай верифікація особистості потрібна в операціях із введенням фіату і це обумовлено зовсім не бажанням обмінника отримати ваші особисті дані. Ця дія спрямована на боротьбу з шахраями, які крадуть дані кредитних карток. Проходячи верифікацію, ви показуєте, що з вами можна працювати.

Відсутність комісій

Варто сказати, що багато користувачів вважають курси в обмінниках завищеними порівняно з біржами. У деяких випадках це й справді так, проте варто не забувати, що для того, щоб завести гроші на біржу, потрібно заплатити комісію, а потім доведеться заплатити комісію ще й під час виведення. В обмінниках курс зазвичай включає вже всі комісії, тому цей момент завжди потрібно враховувати.

Можливість введення та виведення готівки

Достатня кількість обмінників підтримує обмін криптовалют на готівку, чого точно не пропонують біржі (принаймні поки що). Можливість працювати з готівкою є ключовою відмінністю багатьох обмінних пунктів.

Програми лояльності та знижки для користувачів

Багато обмінників надають знижки для постійних та оптових користувачів. Хоча подібне і зустрічається на деяких біржах, обсяги торгів, які потрібні для отримання знижки, не йдуть ні в яке порівняння з обсягами, за які можна отримати хорошу знижку в онлайн обміннику.

Висновок

Якщо проводити аналогії, то велику біржу можна порівняти з величезним супермаркетом, який націлений на обсяг торгів і не може запропонувати індивідуальний підхід своїм клієнтам. Онлайн обмінники більше схожі на невеликі магазинчики, які цінують свою репутацію, знають і люблять своїх клієнтів, і завжди готові запропонувати цікаві умови співпраці. Звичайно, наведені вище аргументи не є універсальними для всіх бірж та всіх онлайн-обмінників на ринку, у цій статті команда BitcoinObmennik презентувала своє бачення відмінності великих бірж та сервісів онлайн-обміну. Якщо вас цікавить надійний обмін криптовалют, ви завжди можете знайти цікаві варіанти у нас на сайті.