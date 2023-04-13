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13 квітня 2023, 16:36 Читать на русском

Санкції проти російських алмазів: Країни G7 готують нові обмеження

Країни «Великої сімки» розглядають можливість запровадження санкцій проти алмазів, які поставляє російська алмазодобувна компанія «Алроса». Про це пише The Economic Times з посиланням на місцевих керівників галузі, перадє liga.net.

Країни «Великої сімки» розглядають можливість запровадження санкцій проти алмазів, які поставляє російська алмазодобувна компанія «Алроса».

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Санкції проти алмазів

Індія — світовий центр ограновування алмазів. У місті Сурат, розташованому в західному штаті Гуджарат, в цій галузі працюють майже 3 млн людей. Видання вказує, що вони ограновують та полірують дев'ять з десяти алмазів у світі.

За словами Віпул Шаха з Ради сприяння експорту дорогоцінного каміння та ювелірних виробів, поки що невідомо, в якій формі будуть введені санкції, проте «вже зрозуміло, що вони почнуться з великих алмазів».

Видання пише, що в Індії очікують на санкції вже у травні — напередодні ювелірної виставки в Лас-Вегасі, яка пройде в першу тиждень червня.

На російську Алросу припадає близько третини світової пропозиції алмазів, їхня вартість оцінюється у $2,5 млрд.

Компанія перебуває під санкціями США та Великої Британії, але поки що Індія може вільно експортувати каміння з Росії до США та інших країн G7, якщо вони зазнають суттєвої трансформації. Під час цього змінюється спеціальний код каміння — шестизначний номер, який використовується для ідентифікації товарів у транскордонній торгівлі.

В Індії сподіваються, що G7 перегляне свої плани.

«Кількість осіб, зайнятих в огранюванні та поліруванні алмазів, набагато вища у порівнянні з нафтовою промисловістю. Країни G7 повинні переглянути це питання», — сказав один зі співрозмовників видання.

Джерело: Мінфін
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