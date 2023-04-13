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13 квітня 2023, 15:10 Читать на русском

Apple домовляється про виробництво MacBook в Таїланді

Технологічний гігант Apple розпочав переговори з постачальниками щодо виробництва MacBook у Таїланді. Аналітики LBLV вважають, що це пов'язано із бажанням компанії розширити виробництво за межами Китаю.

Технологічний гігант Apple розпочав переговори з постачальниками щодо виробництва MacBook у Таїланді.

Постачальники, які беруть участь у переговорах, мають відповідне обладнання в Таїланді і працюють з іншими компаніями, обговорюють виробництво компонентів і можливу збірку MacBook, повідомляє Nikkei, посилаючись на інформацію джерел, що беруть участь у переговорах.

Зазначається, що компанія Тіма Кука вже понад рік у Таїланді виробляє Apple Watch.

Техгігант та його основні постачальники переміщують виробництво з Піднебесної, де останніми роками робота на підприємствах переривалася через суворі обмеження, пов'язані з коронавірусом. Також компанія намагається уникнути негативного впливу напружених відносин між КНР та США.

Як стало відомо, Apple збільшив виробництво айфонів в Індії втричі. Минулого фінроку компанія зібрала там смартфонів на понад 7 мільярдів доларів. Наразі на території країни виробляється близько 7% айфонів, тоді як два роки тому це був 1%.

Акції Apple знизилися на 0,56% до 145,78 євро на сьогоднішніх торгах.

Костянтин Філатов, фінансовий аналітик LBLV

Джерело: Мінфін
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