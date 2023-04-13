Депозити у валюті у березні збільшились до максимуму з лютого 2015 року

В березні 2023 року банківські вклади у валюті збільшились на $459 млн (+2,5%) до $18,7 млрд. Це максимальний обсяг депозитів у валюті, починаючи з лютого 2015 року, заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев .

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Приріст депозитів

85% приросту депозитів забезпечив корпоративний сектор, тоді як приріст депозитів населення був стриманим.

Через укріплення курсу гривні проти долара на готівковому ринку попит на спеціальні валютні депозити для населення втратив імпульс.

У березні валютні вклади населення зросли лише на $8 млн, хоча останні 6 місяців до цього зростали у середньому майже по $200 млн на місяць.

Депозити у гривні

Вклади в гривні за місяць зросли на 23,7 млрд грн (+1,9%) до 1 245,6 млрд грн.

«Під впливом заходів НБУ зі зміни оперативного дизайну монетарної політики триває тенденція до зростання ставок за новими депозитами у гривні», — зазначив Гетманцев.

Процентна ставка за вкладами корпоративного сектору за місяць зросла до 13,4% (+1,3 в.п. за місяць, +5,8 в.п. за 1-й квартал), за вкладами населення — до 11,4% (+0,6 в.п. і + 3,2 в.п. відповідно).

Строковість депозитів

Строковість депозитів повільно покращується. За словами Гетманцева, дані є тільки на кінець лютого, згідно з якими доля строкових вкладів зросла до 29,4% із 26,7% на кінець 2022 року. Утім у березні процес залучення строкових депозитів мав прискоритись.

Підбери оптимальний депозит та отримай бонус до ставки!

Статистика за рік

В цілому, з початку війни (березень 2023 проти березня 2022) депозити у гривні зросли на 261 млрд грн (+26,5%), у валюті на — $3 млрд (+19,3%).

«Поширеною думкою є, що таке зростання мало своїм головним першоджерелом приріст вкладів до запитання з боку населення (насамперед військових). Це не зовсім так. Оскільки 2/3 приросту гривневих і ¾ приросту валютних депозитів забезпечив корпоративний сектор», — зазначив експерт.